Грузия весьма неожиданно выбила Францию в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу 0 646

Спорт
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Грузия весьма неожиданно выбила Францию в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

Сегодня, 7 сентября, в Риге состоялся матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Франции и Грузии.

Он завершился со счётом 80:70 в пользу сборной Грузии.

Франция: Франсиско - 14, Ябуселе - 12, Джайте - 10, Окобо - 9, Оар - 8, Рисашер - 7, Кординье - 4, Маледон - 4, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Кулибали

Грузия: Шенгелия - 24, Болдуин - 24, Мамукелашвили - 14, Битадзе - 8, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили, Джинчарадзе, Санадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

Наиболее результативным игроком национальной команды Франции стал форвард клуба Евролиги «Жальгирис» 27-летний Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, а также отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал 33-летний Форвард Торнике Шенгелия. В ходе встречи баскетболисту удалось набрать 24 очка, сделать восемь подборов и две передачи.

#евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
