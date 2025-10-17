Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии Хэллоуина провела опрос среди хоккеистов команды о том, какой фильм ужасов напугал игроков больше всего в детстве.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин назвал картину «Пятница, 13-е».

40-летний Овечкин не смог забить гол в четвертой встрече со старта сезона подряд. За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь дважды случалась четырехматчевая безголевая серия на старте нового регулярного чемпионата — в сезонах-2023/2024 и 2012/2013. Пятиматчевых нерезультативных стартовых серий не было ни разу.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут на своей площадке в ночь с 17 на 18 октября с «Миннесотой Уайлд».