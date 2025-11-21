Baltijas balss logotype
Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу 0 520

Спорт
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу. 40-летний россиянин забил в четвертой игре подряд. У него теперь 907 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 984 гола с учетом плей-офф.

Также у «Кэпс» по две шайбы забросили Итэн Фрэнк и Сонни Милано, одну шайбу забросил Джейкоб Чикран. У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Джозеф Велено, Ник Сузуки и Майкл Мэтисон.

«Вашингтон» набрал 24 очка в 21 матче и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 11-й строчке — 23 очка в 20 играх.

У Овечкина 10 голов в 21 матче, 7 забросил в последних 6 играх. И это после худшего старта в карьере. Теперь он в 4 голах от лучших снайперов.

Это его 33-й хет-трик в карьере и 17-й в гостевых матчах. Последний раз он забрасывал три шайбы 23 февраля, а в гостях 17 ноября 2024-го.

Всего у него в НХЛ с учетом плей-офф 984 гола. Отстает от рекордсмена Уэйна Гретцки на 32 гола.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
