Сборная Латвии по хоккею U-20 в субботу в первом матче чемпионата мира среди юниоров в США в овертайме уступила сверстникам из Канады со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В составе сборной Латвии шайбу забросил Рудольфс Берзкалнс. Вратарь Нилс Мауриньш отразил 36 бросков.

В прошлом году латвийские хоккеисты впервые в истории обыграли Канаду, одержав победу со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.

В нынешнем матче было всё. Были многочисленные голевые моменты, созданные латвийскими хоккеистами. Была не засчитанная шайба, влетевшая в канадские ворота. Было спорное удаление Мартиньша Клауцанса, которое оставило его команду на 5 минут в меньшинстве. Было 4-минутное большинство у сборной Латвии, в течение которого, увы, счет не изменился. Была и великолепная игра голкипера Нила Мауриньша (признан лучшем игроком в сборной Латвии).

А главное была борьба, в которой латвийские хоккеисты выглядели весьма достойно.

Сегодня поздно вечером команда Латвии сыграет со сборной Финляндии. Пожелаем удачи нашим хоккеистам.

А вот самые яркие моменты матча Латвия - Канады: