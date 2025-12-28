Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поражение вызывает уважение: сборная Латвии заставила канадцев играть в дополнительное время 4 3585

Спорт
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV

Сборная Латвии по хоккею U-20 в субботу в первом матче чемпионата мира среди юниоров в США в овертайме уступила сверстникам из Канады со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

В составе сборной Латвии шайбу забросил Рудольфс Берзкалнс. Вратарь Нилс Мауриньш отразил 36 бросков.

В прошлом году латвийские хоккеисты впервые в истории обыграли Канаду, одержав победу со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков.

В нынешнем матче было всё. Были многочисленные голевые моменты, созданные латвийскими хоккеистами. Была не засчитанная шайба, влетевшая в канадские ворота. Было спорное удаление Мартиньша Клауцанса, которое оставило его команду на 5 минут в меньшинстве. Было 4-минутное большинство у сборной Латвии, в течение которого, увы, счет не изменился. Была и великолепная игра голкипера Нила Мауриньша (признан лучшем игроком в сборной Латвии).

А главное была борьба, в которой латвийские хоккеисты выглядели весьма достойно.

Сегодня поздно вечером команда Латвии сыграет со сборной Финляндии. Пожелаем удачи нашим хоккеистам.

А вот самые яркие моменты матча Латвия - Канады:

Читайте нас также:
#хоккей #борьба #спорт #чемпионат мира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • bt
    bory tschist
    28-го декабря

    бесс толковый! этим последним комментарием ты окончательно подтвердил, что – ты законченный, сидящий на своём абосcaном диванчикe, дебил

    2
    6
  • bt
    bory tschist
    28-го декабря

    бесс толковый! этим последним комментарием ты окончательно подтвердил, что – ты законченный, сидящий на своём абосcaном диванчикe, дебил

    1
    6
  • i
    italianec
    28-го декабря

    Молодцы.Дали бой Канаде.Глупое удаление в конце игры решило исход.

    13
    19
  • БТ
    Бесс Толковый
    italianec
    28-го декабря

    Здесь беда в другом. Чем активнее человек занимается спортом, тем меньше живёт. Тело изнашивается преждевременно, а запчастей для замены в теле, Бог не предусмотрел..

    20
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах
Изображение к статье: Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой
Изображение к статье: Гол Салаха с пенальти принёс сборной Египта победу над ЮАР в матче Кубка Африки
Изображение к статье: Президент «Реала» Перес хочет перехватить Зидана у сборной Франции — источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео