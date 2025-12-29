Выставочный матч прошел в Дубае и продолжался один час и 17 минут. Кирьос сделал одну подачу навылет и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Соболенко за время игры не сделала ни одного эйса и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 7.

У обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой играла Соболенко, уменьшили от стандартного на 9%. Два сета прошли в традиционном формате до шести геймов. Если дело дошло бы до третьей партии, был бы сыгран тай-брейк до 10 победных очков вместо полноценного сета.