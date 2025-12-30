Baltijas balss logotype
МЧМ-2026. Сборные Канады и Швеции забросили 17 шайб в ворота команд Дании и Германии, а также другие результаты 0 85

Спорт
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: МЧМ-2026. Сборные Канады и Швеции забросили 17 шайб в ворота команд Дании и Германии, а также другие результаты

Минувшей ночью в Сент-Поле и Миннеаполисе состоялись четыре матча группового турнира молодежного чемпионата мира по хоккею.

Германия — Швеция — 1:8 (Пуль, 7.04; Фрондель, 1.45-бол., 45.34-бол., Бьорк, 21.03, 35.26-бол., Берглунд, 28.11, 59.59, Орквист, 39.29, Даниэльссон, 57.25-бол.).

Финляндия — Чехия — 1:2 (ОТ) (Хемминг, 59.40; Кубиеса, 1.52-бол., Иржичек, 63.39).

Словакия — США — 5:6 (Питка, 8.53, Хренко, 11.15-бол., 58.06, Белушко, 26.46-мен., Сврчек, 34.44-бол.; Спелласи, 21.50-мен., Макморроу, 28.33, Р.Ли, 31.00-бол., Хагенс, 39.15, 40.18, Зеллерс, 44.34-бол.).

Канада — Дания — 9:1 (Маккенна, 3.17-бол., 35.03, 45.45, Кутс, 8.36, Парех, 10.03, Мартоне, 26.11-бол., 54.40, Миса, 44.41, Эйчесон, 54.16; Клюво, 20.28).

Группа «А»: 1.Швеция — 9 очков (3 матча). 2.США — 9 (3). 3.Словакия — 3 (3). 4.Швейцария — 0 (2). 5.Германия — 0 (3).

Группа «В»: 1.Канада — 8 (3). 2.Финляндия — 7 (3). 3.Чехия — 5 (3). 4.Латвия — 1 (2). 5.Дания — 0 (3).

#хоккей #Финляндия #Швеция #спорт #Канада
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
