НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века

Спорт
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:1). Таким образом, он повторил рекорд XXI века по очкам за календарный месяц.

В декабре Макдэвид забросил 13 шайб и отдал 20 результативных передач в 13 матчах. Столько же (33 очка) было у Стивена Стэмкоса в апреле 2022 года. За последние 30 лет подобного достижения добивался только Марио Лемье, который в декабре 1995 года набрал 37 очков.

Всего в нынешнем сезоне на счету Макдэвида уже 24+45 в 40 матчах. Он является лучшим бомбардиром сезона на данный момент, опережая нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона.

#хоккей #НХЛ #спорт #статистика
Оставить комментарий

(1)
  • IB
    Inar Bertrand
    30-го декабря

    а сколько он сделал передач в Золотой шайбе и во дворе с пацанами ,?.....В игровых видах спорта важен гол....и тут только один рекордсмен на сегодня 912 шайб....Макдевид еще даже к половине не подошел

    3
    3

