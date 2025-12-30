Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:1). Таким образом, он повторил рекорд XXI века по очкам за календарный месяц.

В декабре Макдэвид забросил 13 шайб и отдал 20 результативных передач в 13 матчах. Столько же (33 очка) было у Стивена Стэмкоса в апреле 2022 года. За последние 30 лет подобного достижения добивался только Марио Лемье, который в декабре 1995 года набрал 37 очков.

Всего в нынешнем сезоне на счету Макдэвида уже 24+45 в 40 матчах. Он является лучшим бомбардиром сезона на данный момент, опережая нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона.