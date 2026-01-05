В ночь с 4 на 5 января завершился матч 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2026, в котором встречались сборные Канады и Чехии.

Игра прошла на льду «Гранд Казино Арена» (Сент-Поле, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счетом 6:4.

Примечательно, что Канада в третий раз подряд проиграла именно Чехии в плей-офф молодежных чемпионатов мира. В 2024 и 2025 годах поражения случались на стадии четвертьфиналов (2:3 и 3:4 соответственно).

В финале сборная Чехии встретится со Швецией. Матч пройдет 6 января.

Канадцы сойдутся в игре за третье место с финнами. Встреча также состоится 6 января.