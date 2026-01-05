Baltijas balss logotype
Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы

Спорт
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы

Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил 112-й победный гол в своей карьере в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, благодаря чему сравнялся с бывшим игроком ряда команд лиги Ги Лефлером по этому показателю и вышел на 10-е место в истории.

Строчкой выше располагается легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 115 шайб, принесших победы в матчах.

Кросби отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ).

Всего на счету 38-летнего нападающего в текущем сезоне 41 сыгранный матч, в которых он отметился 47 набранными очками (24+23) при показателе полезности «0».

#хоккей #НХЛ #спорт
Оставить комментарий

