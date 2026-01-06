Baltijas balss logotype
МЧМ-2026. Швеция — чемпион, чешский вундеркинд Войтех Чихар — MVP 0 280

Спорт
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: МЧМ-2026. Швеция — чемпион, чешский вундеркинд Войтех Чихар — MVP

На молодежном чемпионате мира, проходящем в США, определились все призеры.

В финальном поединке сборная Швеции победила команду Чехии со счетом 4:2 (Юустоваара, 14.46-мен., В.Эклунд, 29.21-бол., Бумедьенн, 43.47, Стенберг, 59.52-п/в; А.Иржичек, 57.36, Кубьеса, 59.36).

А в поединке за третье место сборная Канады оказалась сильнее команды Финляндии — 6:3 (Сэм О’Райлли, 1.10, 25.27-бол., Кутс, 4.57, Парех, 18.41-бол., Мартон, 21.47, Гэйвин Маккенна, 53.35; Валила, 3.23, Миеттинен, 11.58-бол., Руохонен, 34.18).

MVP турнира признан 18-летний чешский нападающий Войтех Чихар, набравший 12 очков. Лучший вратарь — Лове Харенстам (Швеция). Лучший защитник — Адам Иржичек (Чехия). Лучший нападающий — Адам Фронделль (Швеция).

#хоккей #Финляндия #Чехия #Швеция #спорт #Канада
