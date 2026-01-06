Сегодня был объявлен состав мужской сборной Латвии по хоккею для участия в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает ЛЕТА.

В окончательную заявку включены 25 игроков — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

Самыми опытными в команде являются 37-летние нападающий Каспар Даугавиньш и защитник Оскар Цибульскис, а самым молодым — 18-летний защитник Альберт Шмитс.

Ещё в июне Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) объявила имена первых шести игроков, которые будут включены в состав сборной на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все шестеро в нынешнем сезоне играют в сильнейшей лиге мира — НХЛ. ЛХФ назвала двух вратарей — Элвиса Мерзликина («Коламбус Блю Джекетс») и Артура Шилова («Питтсбург Пингвинз»), защитника Увиса Балинскиса («Флорида Пантерс»), а также трёх нападающих — Земгуса Гиргенсонса («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Теодора Блюгерса («Ванкувер Кэнакс») и Родриго Аболса («Филадельфия Флайерс»).

На групповом этапе Олимпиады латвийские хоккеисты в группе C сыграют с командами США, Германии и Дании. Первый матч — против США — состоится 12 февраля, 14 февраля Латвия встретится с Германией, а 15 февраля — с Данией.

Заключительный этап подготовки сборная начнёт 2 февраля на льду арены «Даугавa» в Риге, а на Олимпиаду отправится через три дня.

Игроки НХЛ присоединятся к сборной 7 февраля, а 9 февраля в 17:15 в Милане запланирован контрольный матч против сборной Швейцарии.

Олимпийский хоккейный турнир будет состоять из трёх групп. В группе A сыграют Канада, Чехия, Швейцария и Франция. В группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия.

Победители групп и лучшая команда из числа занявших вторые места напрямую выходят в четвертьфинал, остальные команды сыграют в 1/8 финала.

Олимпийский мужской хоккейный турнир пройдёт с 11 по 22 февраля.

Состав сборной Латвии на Олимпийские игры 2026 года

Вратари:

Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ)

Артур Шилов («Питтсбург Пингвинз», НХЛ)

Кристер Гудлевскис («Фиштаун Пингвинс», Германия)

Защитники:

Увис Янис Балинскис («Флорида Пантерс», НХЛ)

Оскар Цибульскис («Блю Фокс», Хернинг, Дания)

Альберт Шмитс («Юкурит», Миккели, Финляндия)

Ральф Фрейбергс («Ридера», Витковице, Чехия)

Роберт Мамчиц («Энергие», Карловы Вары, Чехия)

Янис Якс («Энергие», Карловы Вары, Чехия)

Кристап Зиле («Били Тигри», Либерец, Чехия)

Кристиан Рубинс («Шкода», Пльзень, Чехия)

Нападающие: