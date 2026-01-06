Сегодня был объявлен состав мужской сборной Латвии по хоккею для участия в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает ЛЕТА.
В окончательную заявку включены 25 игроков — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.
Самыми опытными в команде являются 37-летние нападающий Каспар Даугавиньш и защитник Оскар Цибульскис, а самым молодым — 18-летний защитник Альберт Шмитс.
Ещё в июне Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) объявила имена первых шести игроков, которые будут включены в состав сборной на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все шестеро в нынешнем сезоне играют в сильнейшей лиге мира — НХЛ. ЛХФ назвала двух вратарей — Элвиса Мерзликина («Коламбус Блю Джекетс») и Артура Шилова («Питтсбург Пингвинз»), защитника Увиса Балинскиса («Флорида Пантерс»), а также трёх нападающих — Земгуса Гиргенсонса («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Теодора Блюгерса («Ванкувер Кэнакс») и Родриго Аболса («Филадельфия Флайерс»).
На групповом этапе Олимпиады латвийские хоккеисты в группе C сыграют с командами США, Германии и Дании. Первый матч — против США — состоится 12 февраля, 14 февраля Латвия встретится с Германией, а 15 февраля — с Данией.
Заключительный этап подготовки сборная начнёт 2 февраля на льду арены «Даугавa» в Риге, а на Олимпиаду отправится через три дня.
Игроки НХЛ присоединятся к сборной 7 февраля, а 9 февраля в 17:15 в Милане запланирован контрольный матч против сборной Швейцарии.
Олимпийский хоккейный турнир будет состоять из трёх групп. В группе A сыграют Канада, Чехия, Швейцария и Франция. В группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия.
Победители групп и лучшая команда из числа занявших вторые места напрямую выходят в четвертьфинал, остальные команды сыграют в 1/8 финала.
Олимпийский мужской хоккейный турнир пройдёт с 11 по 22 февраля.
Состав сборной Латвии на Олимпийские игры 2026 года
Вратари:
- Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ)
- Артур Шилов («Питтсбург Пингвинз», НХЛ)
- Кристер Гудлевскис («Фиштаун Пингвинс», Германия)
Защитники:
- Увис Янис Балинскис («Флорида Пантерс», НХЛ)
- Оскар Цибульскис («Блю Фокс», Хернинг, Дания)
- Альберт Шмитс («Юкурит», Миккели, Финляндия)
- Ральф Фрейбергс («Ридера», Витковице, Чехия)
- Роберт Мамчиц («Энергие», Карловы Вары, Чехия)
- Янис Якс («Энергие», Карловы Вары, Чехия)
- Кристап Зиле («Били Тигри», Либерец, Чехия)
- Кристиан Рубинс («Шкода», Пльзень, Чехия)
Нападающие:
- Ренар Крастенбергс («Оломоуц», Чехия)
- Дан Лочмелис («Провиденс Брюинс», AHL)
- Каспар Даугавиньш («Хаскис», Кассель, Германия)
- Мартиньш Дзиеркалс («Спарта», Прага, Чехия)
- Родриго Аболс («Филадельфия Флайерс», НХЛ)
- Рудольф Балцерс («Лайонс», Цюрих, Швейцария)
- Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ)
- Эдуард Тралмакс («Гриффинс», Гранд-Рапидс, AHL)
- Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс», НХЛ)
- Роберт Букартс («Пионерс Форарльберг», Фельдкирх, Австрия)
- Оскар Батня («Пеликанс», Лахти, Финляндия)
- Харальд Эгле («Энергие», Карловы Вары, Чехия)
- Сандис Вилманис («Чекерс», Шарлотт, AHL)
- Эрик Матейко («Беарс», Херши, AHL)
