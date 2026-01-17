Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко призналась в своих слабостях.

«Я всегда хотела быть чем-то большим, чем просто теннисисткой, и стать источником вдохновения для целого поколения.

Моя главная цель — найти баланс между профессиональной жизнью и развлечениями, показать, что можно быть дружелюбным и счастливым человеком, не теряя при этом максимальной концентрации на профессиональной деятельности.

Мне немного стыдно признаться, что я плохо учусь и не люблю читать. Думаю, единственное, что у меня хорошо получается в жизни, это теннис, поэтому я и посвятила себя ему», — цитирует Соболенко puntodebreak.сom.