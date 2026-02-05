Baltijas balss logotype
За что Таллинн наградит Ниину Петрыкину 0 530

Спорт
Дата публикации: 05.02.2026
BNS
Изображение к статье: За что Таллинн наградит Ниину Петрыкину

В среду Таллинн чествовал столичную спортсменку Ниину Петрыкину, которая успешно защитила свой чемпионский титул на чемпионате Европы по фигурному катанию 2026 года; город присудил спортсменке и ее тренеру денежную премию на общую сумму 7500 евро.

По словам мэра Пеэтера Раудсеппа, выступления Ниины Петрыкиной в Шеффилде и на других соревнованиях показывают, что настоящий чемпион — это не просто талант, а тот, кто раз за разом поднимается после трудностей, будь то травмы, давление или груз ожиданий. «Самоотверженность, целеустремленность и умение Ниины выходить из сложных ситуаций служат примером для каждого из нас. Не менее важна и роль тренера. Наставничество, доверие и профессиональная поддержка стали прочной опорой в достижениях Ниины», — сказал Раудсепп.

«Завоевать чемпионский титул трудно, но защитить его — еще труднее. Ниина Петрыкина доказала, что входит в число лучших в Европе, и ее золотая медаль — отражение многолетнего упорного труда и настойчивости. Таллинн ценит вклад и пример своих ведущих спортсменов, который вдохновляет молодежь ставить перед собой высокие цели. Для нас большая честь отметить великолепное сотрудничество Ниины Петрыкиной и ее тренера Светланы Варнавской, которое приносит чувство гордости всему нашему городу и стране», — заявила вице-мэр Моника Хауканымм.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Шеффилде в январе 2026 года, Ниина Петрыкина завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, второй год подряд обеспечив себе титул чемпионки Европы.

Таллиннская городская управа выделила спортсменке 5000 евро, а ее тренеру Светлане Варнавской — 2500 евро, отметив их самоотверженность и плодотворное сотрудничество.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения столичных спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира и чемпионатах Европы. V

#фигурное катание #спорт #чемпионат Европы
