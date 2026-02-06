«Вашингтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Теперь у 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 59 играх этого сезона.

У «Кэпс» дубль оформил Джейкоб Чикран, а также по одной шайбе забросили Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа. У «Предаторз» забили Джонатан Маршессо и Майк Маккэррон.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 59 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 59 очков в 57 играх.