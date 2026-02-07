Сегодня, 7 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо был разыгран первый комплект медалей.

Список медалистов Олимпиады-2026 открыли представители горнолыжного спорта, которые разыграли награды в скоростном спуске.

Золотую медаль выиграл швейцарец Франьо фон Алльмен, серебряным призёром стал Джованни Франдзони (Италия), бронза в активе у ещё одного итальянского горнолыжника Доминика Париса.

Олимпийские игры -2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.