Рижские АЗС поднимают цены: война в Иране всё спишет? 2 3238

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Рига, улица Бривибас: с момента начала бомбардировок Ирана прошло пять дней.

Рига, улица Бривибас: с момента начала бомбардировок Ирана прошло пять дней.

Латвийские водители столкнулись с резким ростом цен на топливо. В ближайшие дни бензин и дизель могут подорожать еще сильнее.

Крупнейшая латвийская сеть заправок Circle K уже начала повышать цены. Еще в субботу, 28 февраля, 95-й бензин в Риге торговался по 1,46 евро за литр. А сегодня, 4 марта, стоимость литра взлетела до 1,63 евро.

Итого за три дня литр 95-го бензина подорожал на 17 центов. Или на 10 процентов. Еще больше подскочил в цене дизель – он уже обогнал бензином и стоит в Риге 1,69 евро за литр. Здесь прирост составил 20 с лишним центов или около 15 процентов.

Интересно, что в начале войны в Иране представитель Circle K Latvia Гатис Титов отказался комментировать возможное повышение цен. «Прогнозирование конкретных цен на топливо было бы спекуляцией», – сообщили в Circle K Latvia и побежали менять ценники на более высокие.

Что дальше? Если ракеты серьезно повредят несколько нефтяных терминалов или месторождений, в этом случае повышение на 10-15 центов будет казаться лишь незначительным эпизодом по сравнению с гораздо более значительным скачком цен, считает представитель одной и крупнейших сетей заправочных станций в Латвии.

У министра есть вопросы

Резкий рост цен на топливо в Латвии после начала войны в Иране вызывает вопросы, заявил на телеканале TV3 министр экономики ЛР Виктор Валайнис.

«Скачок цен на нефть на международных рынках и его мгновенный перенос на наши АЗС вызывает у нас вопросы», – сказал Валайнис, добавив, что торговцы должны честно устанавливать цены и быть готовыми разъяснить надзорным органам политику формирования цен на топливо.

#Рига #Латвия #бензин #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
