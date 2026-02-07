Baltijas balss logotype
Первое золото Зимних игр взял горнолыжник фон Алльмен, как наши?

Спорт
Дата публикации: 07.02.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Первое золото Зимних игр взял горнолыжник фон Алльмен, как наши?
ФОТО: LOK

Сегодня, 7 февраля, в первый день Зимней Олимпиады-2026 первую золотую медаль Олимпиады завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, ставший победителем соревнований в скоростном спуске. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 51,61 секунды.

Серебряную медаль выиграл итальянец Джованни Францони, уступив победителю 0,20 секунды. Бронза досталась ещё одному представителю Италии - Доминику Парису, его отставание составило 0,50 секунды.

Для 24-летнего фон Алльмена это первое олимпийское золото в карьере. В 2025 году швейцарский спортсмен дважды становился чемпионом мира.

В соревнованиях по скоростному спуску приняли участие 36 спортсменов, включая латвийского горнолыжника Элвиса Опманиса. На своей дебютной Олимпиаде 28-летний спортсмен занял 32-е место, проиграв победителю более семи секунд. В итоговом протоколе он опередил двух участников, ещё двое не смогли финишировать.

Лучший результат среди латвийских спортсменов в первый день Игр показала лыжница Патриция Эйдука (на фото). Она выступила в скиатлоне на 20 километров, который на нынешней Олимпиаде впервые проводится на дистанции 20 км (10 км классическим стилем и 10 км коньковым) вместо прежних 15 км.

Эйдука на протяжении гонки держалась в пределах первой тридцатки и финишировала 23-й среди 70 участниц, показав одинаковый результат с американкой Джулией Керн - 58 минут 2,4 секунды. Победу в скиатлоне одержала шведка Фрида Карлссон. Серебро завоевала Эбба Андерссон из Швеции, бронзу - норвежка Хайди Венге.

Как отмечает LETA, после финиша Эйдука рассказала Латвийскому телевидению, что ключевые трудности у неё возникли на классической части дистанции.

Читайте нас также:
#олимпиада #спорт #горные лыжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
