В мадридском «Реале» считают, что бывший главный тренер Хаби Алонсо оставил команду в плохом состоянии в плане её физической подготовки.

В клубе считают, что испанский специалист «задушил» команду в этом отношении, о чём сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

Подчёркивается, что Альваро Арбелоа, сменивший Алонсо, уделяет больше внимания игровой форме футболистов, их мотивации и укреплению командного духа. При этом новый тренер «Реала» не придаёт столь большого значения тактике.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.