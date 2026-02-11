Baltijas balss logotype
Латвийская спортсменка Элина Иева Бота завоевала серебро на Олимпийских играх

Спорт
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская спортсменка Элина Иева Бота завоевала серебро на Олимпийских играх

Бота стала первой представительницей независимой Латвии, завоевавшей олимпийскую медаль в женских одиночных заездах. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзу тогда выиграла Ингрида Амантова.

В Кортина-д’Ампеццо золото на счету немки ЮлииТаубиц, которая была быстрейшей в последних трёх заездах и опередила Боту в общем зачёте на 0,918 секунды. Всего на 0,039 секунды от Боты отстала американка Эшли Фаркварсон. Четвёртое место, уступив тройке лидеров 0,063 секунды, заняла итальянка Верена Хофер.

Кенди Апарьоде завершила олимпийские соревнования на 16-й позиции.

После первого заезда Бота была пятой, во втором показала третье время и по итогам первого дня занимала третье место в сумме. Во вторник в третьем заезде латвийка поднялась на вторую позицию и перед финальным стартом уступала Таубиц 0,704 секунды.

Ближайшая преследовательница Фаркварсон отставала на пять сотых секунды, а итальянка Хофер, занимавшая четвёртую строчку, проигрывала почти одну десятую секунды, что обещало напряжённую борьбу за медали. Однако в четвёртом заезде Хофер показала лишь седьмой результат, а Фаркварсон стала четвёртой, развив наибольшую скорость в нижней части трассы.

Во время своего решающего заезда Бота утратила преимущество над американкой именно на нижнем участке трассы, но на финише всё же опередила её в сумме на четыре сотых секунды.

Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине обе латвийки завершили соревнования во втором десятке: Апарёде финишировала 11-й, а дебютантка Бота (тогда ещё Витола) заняла 18-е место. Восьмой тогда стала Элиза Тирума, которая уже завершила карьеру.

#спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
