Латвийский фигурист Денис Васильев во вторник в Милане квалифицировался в произвольную программу соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх, тогда как для дебютанта Федора Кулиша участие в турнире завершилось после короткой программы, сообщает LETA.

Выступление Васильева в короткой программе было оценено в 82,44 балла, что обеспечило ему 17-е место среди 29 участников. В произвольную программу, которая пройдёт в пятницу, прошли 24 фигуриста с наивысшими результатами.

Васильев выразил удовлетворение своим выступлением:

«С учётом всего давления и того, как мы приехали сюда, я очень уверен в себе и благодарен своему телу, эмоциям и мастерству. Честно говоря, я очень доволен тем, что исполнил».

Фигурист отметил, что, несмотря на положительные эмоции, он не до конца удовлетворён количеством баллов, полученных за короткую программу.

«Сейчас не могу сказать слишком много — только то, что мне понравилось то, что я сделал. Я очень благодарен за то, что участвую в своих третьих Олимпийских играх. Пройдя весь этот путь, я надеюсь, что своим катанием и тем, что показывал в течение многих лет, вдохновил молодёжь выйти на лёд и найти в этом положительные эмоции», — добавил спортсмен.

Он пояснил, что на данный момент выполняет четверные прыжки с большой осторожностью и сейчас стремится прежде всего к уверенным и стабильным прокатам.

«Я получил травму, потому что делал слишком много, и с учётом всех вызовов этого сезона могу только поблагодарить Латвийскую олимпийскую команду за оказанную помощь. Я хочу больше четверных прыжков и стремлюсь перенести их из тренировок в программы, но также хочу кататься максимально точно и с удовольствием. Хочу выйти на лёд и быть благодарным всем, кто меня поддерживал, и передать позитивные эмоции», — рассказал Васильев.

Кулиш уже в начале своей программы попытался выполнить четверной прыжок, однако неудачно приземлился, что не позволило ему набрать высокий результат. В своём олимпийском дебюте он набрал 66,86 балла и занял 28-е, предпоследнее место.

Наивысшую оценку — 108,16 балла — получил фаворит Илья Малинин из США. Второе место занял японец Юма Кагияма с 103,07 балла, а третьим стал француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

Ближайший к результату Васильева фигурист — эстонец Александр Селевко — получил на 0,42 балла меньше и занял 18-е место.

Васильев выступает на своих третьих Олимпийских играх. На предыдущих он занимал 19-е и 13-е места.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.