Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обладатель бронзы Стурла Лагрейд: мне сейчас не до спорта. Недавно я встретил девушку своей мечты, настоящую любовь и сам все загубил 0 260

Спорт
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обладатель бронзы Стурла Лагрейд: мне сейчас не до спорта. Недавно я встретил девушку своей мечты, настоящую любовь и сам все загубил

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд, взявший бронзу ОИ-2026 в индивидуальной гонке, признался в измене в интервью сразу после завоевания медали.

Биатлонист сквозь слезы исповедался совершенно ошарашенным журналистам в прямом эфире.

«Полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку — изменил ей.

Это была худшая неделя в моей жизни. Вероятно, многие сейчас посмотрят на меня по-другому, но я думаю только о ней. Спорт в последние дни отошел на второй план. И жаль, что я не могу поделиться с ней этим.

Я знал, что расскажу об этом в микст-зоне. Мне нечего терять. Я имел шанс на настоящую любовь, и сам все испортил, все загубил. Не обязательно прощать меня, но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», — признался Лагрейд.

Читайте нас также:
#биатлон #интервью #спорт #измена #эмоции #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года
Изображение к статье: Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде могли ампутировать ногу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео