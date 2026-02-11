Биатлонист сквозь слезы исповедался совершенно ошарашенным журналистам в прямом эфире.

«Полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку — изменил ей.

Это была худшая неделя в моей жизни. Вероятно, многие сейчас посмотрят на меня по-другому, но я думаю только о ней. Спорт в последние дни отошел на второй план. И жаль, что я не могу поделиться с ней этим.

Я знал, что расскажу об этом в микст-зоне. Мне нечего терять. Я имел шанс на настоящую любовь, и сам все испортил, все загубил. Не обязательно прощать меня, но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», — признался Лагрейд.