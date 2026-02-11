Baltijas balss logotype
У австралийского спортсмена на Олимпиаде диагностирован перелом шеи 0 735

Спорт
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: У австралийского спортсмена на Олимпиаде диагностирован перелом шеи

Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон получил тяжелую травму во время тренировки на Олимпийских играх‑2026 в Италии, сообщает ESPN.

Выступающий в сноуборд‑кроссе 35‑летний спортсмен получил повреждение в понедельник, а на следующий день проснулся с усиливающейся болью в шее. По результатам обследования у Болтона обнаружены два перелома, его доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения.

— Кэм хотел, чтобы его товарищи по команде поняли, что происходит, что с ним все в порядке, что он чувствует себя хорошо и о нем заботятся. Он знает, насколько серьезно мы относимся к процессу оказания ему помощи, и коммуникация была действительно хорошей, — рассказала шеф делегации Австралии на Играх Алиса Кэмплин.

Мужские соревнования по сноуборд‑кроссу на Играх состоятся в четверг. Болтон — серебряный призер чемпионата мира‑2025 в соревнованиях смешанных команд.

#спорт #чемпионат мира #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео