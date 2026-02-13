Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финляндия обыграла Швецию, Словакия с огромным трудом победила Италию 0 253

Спорт
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финляндия обыграла Швецию, Словакия с огромным трудом победила Италию

В Милане завершились два матча группового этапа хоккейного олимпийского турнира в группе «В». Словаки одержали сложнейшую победу над хозяевами турнира, а финны не оставили шансов шведам.

Италия — Словакия — 2:3

Шайбы: 0:1 — Гудачек (Слафковски, Дворски, 23:51). 0:2 — Сукель (Лишка, Цингел, 33:45). 1:2 — Брэдли (Пьетрониро, Гэзли, 37:06). 1:3 — Ружичка (Регенда, Гернат, 51:54). 2:3 — Гэзли (Ларкин, Пьетрониро, 56:25).

Финляндия — Швеция — 4:1

Шайбы: 1:0 — Матинпало (Какко, Мяяття, 07:44). 2:0 — Лунделль (Луостаринен, Миккола, 15:26). 2:1 — Далин (Нюландер, Рэймонд, 24:39). 3:1 — Армиа (Хаула, Линделль, 32:47). 4:1 — Рантанен (Гранлунд, Хинц, 59:25).

Группа «В»: Словакия — 6 очков (2 игры), Финляндия — 3 (2), Швеция — 3 (2), Италия — 0 (2).

Читайте нас также:
#хоккей #Италия #Финляндия #Швеция #спорт #Словакия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео