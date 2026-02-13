В Милане завершились два матча группового этапа хоккейного олимпийского турнира в группе «В». Словаки одержали сложнейшую победу над хозяевами турнира, а финны не оставили шансов шведам.
Италия — Словакия — 2:3
Шайбы: 0:1 — Гудачек (Слафковски, Дворски, 23:51). 0:2 — Сукель (Лишка, Цингел, 33:45). 1:2 — Брэдли (Пьетрониро, Гэзли, 37:06). 1:3 — Ружичка (Регенда, Гернат, 51:54). 2:3 — Гэзли (Ларкин, Пьетрониро, 56:25).
Финляндия — Швеция — 4:1
Шайбы: 1:0 — Матинпало (Какко, Мяяття, 07:44). 2:0 — Лунделль (Луостаринен, Миккола, 15:26). 2:1 — Далин (Нюландер, Рэймонд, 24:39). 3:1 — Армиа (Хаула, Линделль, 32:47). 4:1 — Рантанен (Гранлунд, Хинц, 59:25).
Группа «В»: Словакия — 6 очков (2 игры), Финляндия — 3 (2), Швеция — 3 (2), Италия — 0 (2).
