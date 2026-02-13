Кентен Фийон Майе из Франции стал победителем мужской спринтерской гонки на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира преодолел дистанцию за 22.53,1 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, замкнула тройку сильнейших норвежец Стурла Холм Легрейд.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон.
Мужчины. 10 км, спринт:
1.Кентен Фийон Майе (Франция) — 22.53,1 (0 промахов).
2.Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +13,7 (0).
3.Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,9 (0).
4.Эмильен Жаклен (Франция) +16,1 (0).
5.Себастиян Самуэльссон (Швеция) +25,0 (0).
... 30.Андрей Расторгуев (Латвия) +2 минуты 3,8 (1).
