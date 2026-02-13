Baltijas balss logotype
Французский баитлонист Кентен Фийон Майе выиграл золотую медаль в спринте, лучший из наших спортсменов Андрей Расторгуев замкнул тридцатку сильнейших 0 188

Спорт
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французский баитлонист Кентен Фийон Майе выиграл золотую медаль в спринте, лучший из наших спортсменов Андрей Расторгуев замкнул тридцатку сильнейших

Кентен Фийон Майе из Франции стал победителем мужской спринтерской гонки на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира преодолел дистанцию за 22.53,1 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, замкнула тройку сильнейших норвежец Стурла Холм Легрейд.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон.

Мужчины. 10 км, спринт:

1.Кентен Фийон Майе (Франция) — 22.53,1 (0 промахов).
2.Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +13,7 (0).
3.Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,9 (0).
4.Эмильен Жаклен (Франция) +16,1 (0).
5.Себастиян Самуэльссон (Швеция) +25,0 (0).
... 30.Андрей Расторгуев (Латвия) +2 минуты 3,8 (1).
#Франция #биатлон #Норвегия #Швеция #Латвия #спорт
Видео