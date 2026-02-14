Норвежские спортсмены в пятницу на соревнованиях Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сохранив первое место в общем медальном зачете, пишет ЛЕТА.

Свою третью и восьмую для Норвегии золотую медаль на этих Играх в пятницу выиграл лыжник Йоханнес Клебо, а главной неожиданностью стал фигурист Михаил Шайдоров, который одержал победу в фигурном катании и принес Казахстану первую медаль. По одной золотой медали в пятницу также завоевали Франция, Австралия, Чехия, Япония и Великобритания.

В активе Норвегии теперь 18 медалей, из которых восемь золотых, три серебряные и семь бронзовых.

Второе место с шестью золотыми, тремя серебряными и девятью бронзовыми медалями сохраняет Италия, за которой следуют США с четырьмя золотыми, семью серебряными и тремя бронзовыми наградами.

За американцами в медальном зачете располагаются Франция, Германия, Швеция и Швейцария, которые также завоевали по четыре золотые медали.

Латвийские спортсмены завоевали одну серебряную медаль, что дает 21-е место в общем зачете. Награды получили представители 24 стран.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.