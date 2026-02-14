Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Норвегия по-прежнему первая в общем медальном зачете Олимпийских игр 0 190

Спорт
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Норвегия по-прежнему первая в общем медальном зачете Олимпийских игр
ФОТО: LETA

Норвежские спортсмены в пятницу на соревнованиях Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сохранив первое место в общем медальном зачете, пишет ЛЕТА.

Свою третью и восьмую для Норвегии золотую медаль на этих Играх в пятницу выиграл лыжник Йоханнес Клебо, а главной неожиданностью стал фигурист Михаил Шайдоров, который одержал победу в фигурном катании и принес Казахстану первую медаль. По одной золотой медали в пятницу также завоевали Франция, Австралия, Чехия, Япония и Великобритания.

В активе Норвегии теперь 18 медалей, из которых восемь золотых, три серебряные и семь бронзовых.

Второе место с шестью золотыми, тремя серебряными и девятью бронзовыми медалями сохраняет Италия, за которой следуют США с четырьмя золотыми, семью серебряными и тремя бронзовыми наградами.

За американцами в медальном зачете располагаются Франция, Германия, Швеция и Швейцария, которые также завоевали по четыре золотые медали.

Латвийские спортсмены завоевали одну серебряную медаль, что дает 21-е место в общем зачете. Награды получили представители 24 стран.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Читайте нас также:
#США #фигурное катание #Италия #Норвегия #Латвия #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео