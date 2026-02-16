Baltijas balss logotype
Остапенко опустилась на 27-е место в рейтинге WTA 0 247

Спорт
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко опустилась на 27-е место в рейтинге WTA
ФОТО: Youtube

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в новейшем рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA) потеряла три позиции и опустилась на 27-е место, пишет ЛЕТА.

Дарья Семенистая, в свою очередь, отыграла одну позицию и находится на 97-м месте.

Анастасия Севастова сохранила 183-ю позицию, Аделина Лачинова потеряла пять мест и занимает 591-ю строчку. Беатрисе Зелтиня поднялась на 50 позиций и находится на 616-м месте, Камилла Бартоне опустилась на 59 позиций (683-я), Диана Марцинкевич сохранила 814-е место, Элза Томасе (930-я) и Сабине Рутлаука (1060-я) опустились на одну строчку, Даниэла Дарта Фелдмане потеряла четыре позиции (1283-я), а Маргарита Игнатьева поднялась на две позиции (1483-я).

Лидером рейтинга остаётся белоруска Арина Соболенко, на втором месте польская теннисистка Ига Швёнтек, третью строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула поднялись на одну позицию и занимают четвёртое и пятое места соответственно, ещё одна теннисистка из США Аманда Анисимова опустилась на две строчки — на шестое место. Россиянка Мирра Андреева занимает седьмую позицию, восьмую строчку сохраняет итальянка Жасмин Паолини, девятую — украинка Элина Свитолина, а первую десятку замыкает канадка Виктория Мбоко, поднявшаяся на три позиции.

В парном рейтинге WTA Остапенко отыграла три позиции и занимает восьмое место. Семенистая поднялась на одну строчку (177-я), Севастова опустилась на шесть позиций (511-я), Томасе — на две (591-я), Бартоне — на 56 позиций (613-я). Марцинкевича сохранила 727-е место, Зелтиня и Игнатьева потеряли по две позиции (828-я и 874-я), Лачинова — одну (916-я), Фелдмане опустилась на две позиции (982-я). В рейтинге также представлены ещё четыре латвийские теннисистки, находящиеся за пределами первой тысячи.

Лидером парного рейтинга является бельгийка Элизе Мертенс.

#теннис #Латвия #спорт #рейтинг
Оставить комментарий

