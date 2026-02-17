На Олимпийских играх в Милане и Кортине сегодня мужская сборная Латвии по хоккею поборется за выход в четвертьфинал, биатлонисты выступят в эстафете, а бобслеисты завершат соревнования двоек, сообщает ЛЕТА.

Матч первого раунда плей-офф между сборными Латвии и Швеции на арене "Milano Santagiulia" начнется в 22:10 по латвийскому времени. Победитель в четвертьфинале встретится с США.

Ранее, в 15:30, в Антерсельве сборная Латвии стартует в биатлонной эстафете 4x7,5 километра. В состав команды вошли Андрей Расторгуев, Ренар Биркенталс, Рихард Лозберс и Эдгар Мисе.

В свою очередь в 20:00 и 22:05 в Кортине-д’Ампеццо последние два заезда проведет латвийский экипаж бобслеистов в соревнованиях двоек с пилотом Екабом Календой и разгоняющим Матисом Микнисом.

Трансляцию соревнований Олимпиады в прямом эфире ведет канал LTV7.

Латвийские хоккеисты начали олимпийский турнир с поражения 1:5 от США, затем со счетом 4:3 обыграли Германию, однако в решающем матче за второе место в группе и более удобного соперника в первом раунде плей-офф уступили Дании — 2:4. В итоге Латвия заняла последнее, четвертое место в группе и десятое в общей таблице, получив в соперники Швецию, занявшую седьмую позицию.

Шведы начали турнир с трудной победы 5:2 над Италией, затем проиграли Финляндии — 1:4, а в заключительном матче обыграли Словакию со счетом 5:3. В подгруппе сборная Швеции заняла третье место.

На двух предыдущих чемпионатах мира латвийские хоккеисты уступали Швеции со счетом 2:7 и 0:6, однако в четвертьфинале 2023 года в Риге победили — 3:1. На Олимпийских играх латвийцы встречались со шведами трижды и во всех случаях проиграли, в том числе в 2022 году, когда матч группового этапа завершился с наименьшей разницей — 2:3.

Во вторник также в 13:10 Германия сыграет с Францией за право встретиться со Словакией, а Швейцария проведет матч с Италией, победитель которого станет соперником Финляндии. В 17:40 состоится матч Чехии и Дании, победитель которого в четвертьфинале встретится с Канадой.

Для латвийских биатлонистов это будут последние соревнования в мужском разряде, поскольку никто из четырех спортсменов не квалифицировался в гонку с общего старта. В эстафете латвийская команда выступит впервые с 2010 года, когда в Ванкувере Эдгар Пиксонс, Илмар Брицис, Расторгуев и Кристап Либиетис заняли 18-е место.

До этого Латвия была представлена во всех Олимпийских играх, а в 1998 году в Нагано заняла шестое место.

В соревнованиях двоек по бобслею экипаж Календы и Микниса после двух первых заездов занимает шестое место, что является высоким результатом с учетом выступлений в этом сезоне.

В первом заезде экипаж Календы показал девятое время, во втором стал четвертым, поднявшись на три позиции. В сумме латвийский экипаж уступает лидерам — немцам Йоханнесу Лохнеру и Георгу Флейшхауэру — 1,53 секунды, а от первой тройки его отделяют 0,29 секунды.

На этих Олимпийских играх у Латвии две медали: серебро в санном спорте завоевала Элина Иева Бота, бронзу в шорт-треке — Роберт Крузбергс.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.