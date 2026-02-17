В США во время хоккейного матча между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» произошла стрельба, в результате которой погибло несколько человек.

По данным Daily Mail, открывший огонь мужчина застрелил жену и друга семьи, ранил еще нескольких человек, а затем покончил с собой. Предварительной причиной называется бытовая ссора.

Предполагаемого подозреваемого звали Роберт Дорган. Ему было 56 лет. По некоторым данным, он использовал псевдоним Роберта Эспозито, называя себя транс-женщиной.

Во время инцидента панике поддались зрители на трибунах и находившиеся на льду хоккеисты, тренеры, судьи. На данный момент правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.