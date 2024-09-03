Baltijas balss logotype

За нами следят? Шпионская функция Windows 11 оказалась неудаляемой 1

Техно
Дата публикации: 03.09.2024
BB.LV
За нами следят? Шпионская функция Windows 11 оказалась неудаляемой
ФОТО: Unsplash.com

Записывающая снимки экрана функция Windows 11 Recall оказалась неудаляемой.

В корпорации Microsoft подтвердили, что функцию Recall нельзя будет удалить из Windows 11. На это обратило внимание издание Digital Trends.

По словам авторов, функция Recall, которая постоянно сохраняет скриншоты рабочего стола, вызвала опасения независимых специалистов и пользователей. Ранее в Windows 11 заметили настройку, которая позволяет удалить опцию с компьютера. Позже в Microsoft заявили, что эта настройка появилась по ошибке.

«Возможность удалить Recall могла бы придать некоторую уверенность на фоне продолжающихся опасений», — заметили авторы Digital Trends. На шпионскую функцию новой Windows обратили внимание многие пользователи ОС, в том числе миллиардер Илон Маск.

При этом журналисты отметили, что пользователи Windows все еще смогут отключить Recall на своем компьютере через настройки системы. В Microsoft позиционировали Recall как полезную функцию, которая должна упростить поиск информации на компьютере.

В конце августа стало известно, что корпорация Microsoft отложила выход новой функции искусственного интеллекта (ИИ) Recall в Windows 11. Она должна появиться в публичной версии операционной системы в октябре.

0
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го сентября

    Выпилят. В десятке тоже куча всяких сниферов напичкано было. Стучали как зайцы на барабане при выходе в сеть на мракософтские серваки. Но всё при помощи прямых рук, реестра и правки конфигов обрубалось.

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео