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Глава Apple анонсировал выход MacBook Air 0

Техно
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Глава Apple анонсировал выход MacBook Air
ФОТО: Global Look Press

Глава Apple Тим Кук намекнул на выход ноутбука MacBook Air на неделе.

Глава Apple Тим Кук анонсировал выход нового устройства американского бренда на неделе. Соответствующий пост Кук опубликовал в своем X.

Предприниматель выложил короткое видео с фразой There’s something in the Air («В воздухе что-то витает») и подписал словами «На этой неделе». По мнению журналистов издания 9to5Mac, Тим Кук явно намекнул на выход ультрабука MacBook Air, обыграв сходство слова «воздух» на английском с названием продуктовой линейки компьютеров.

«Это не очень тонкий намек на то, что Apple объявит о выпуске нового MacBook Air на этой неделе», — заметили авторы медиа. Ожидается, что ноутбук получит новый процессор M4, девайс будет доступен в двух вариантах — 13 и 15 дюймов.

На скорый анонс MacBook Air в начале марта ранее указывал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его информации, Apple также готовит к выпуску планшеты iPad Air и iPad начального уровня.

Первый MacBook Air был представлен основателем Apple Стивом Джобсом в 2008 году. В 2020 году устройства получили разработанные в компании процессоры Apple Silicon. 4 марта 2024 года IT-гигант представил MacBook Air с процессором M3 — последний на данный момент компьютер линейки.

В конце февраля крупные IT-издания и блогеры опубликовали обзоры смартфона iPhone 16e. Авторы оценили новый дизайн, автономность и поддержку работы с нейросетями, но подчеркнули, что аппарат не имеет MagSafe и стоит дорого.

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