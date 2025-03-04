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Китай запустит «искусственное солнце» к 2050 году 0

Техно
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Китай запустит «искусственное солнце» к 2050 году
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: Китай внедряет технологию термоядерного синтеза для выработки энергии.

Китай планирует к середине века внедрить технологию термоядерного синтеза для выработки чистой энергии, сообщает Bloomberg.

Термоядерный синтез — это процесс, при котором легкие атомные ядра превращаются в более тяжелые, выделяя большое количество энергии. Этот механизм лежит в основе работы Солнца и других звезд. В отличие от традиционной ядерной энергетики, основанной на делении атомных ядер, термоядерная реакция не приводит к образованию радиоактивных отходов и считается практически неисчерпаемым источником энергии.

Китайская установка, которую называют «искусственным солнцем», представляет собой токамак — устройство, использующее мощные магнитные поля для удержания перегретой плазмы и поддержания термоядерных реакций. В 2023 году CNNC учредила компанию China Fusion Corp. и привлекла 240 миллионов долларов инвестиций в разработку технологии.

На данный момент лишь несколько стран, включая США, Россию и Южную Корею, добились прогресса в изучении термоядерного синтеза. Однако Китай активно наращивает научно-технические усилия, чтобы стать одним из лидеров в этой области.

Помимо исследований в сфере термоядерного синтеза, Пекин планирует увеличить производство реакторов малой мощности и расширить парк традиционных атомных станций. По данным CNNC, с 2022 года в стране ежегодно одобряется строительство около 10 новых реакторов. К 2030 году Китай может обогнать США и Францию, став крупнейшей ядерной державой мира.

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