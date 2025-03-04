Объяснено загадочное превращение мозга в стекло

Ученые выяснили, как мозг жертв извержения Везувия мог превратиться в стекло. Исследование с объяснением загадочного эффекта опубликовано в журнале Scientific Reports.

В 2020 году в древнем городе Геркулануме, уничтоженном извержением в 79 году нашей эры, археологи обнаружили черное стекловидное вещество внутри черепа одной из жертв. Анализ показал, что органические ткани мозга подверглись процессу, известному как витрификация. Это явление наблюдается крайне редко и обычно требует резкого охлаждения при экстремально низких температурах.

По словам автора исследования, вулканолога Гвидо Джордано из Университета Рома Тре, температура тела достигла 510 градусов Цельсия, а затем быстро снизилась, что позволило органическим тканям превратиться в стекло. Такой эффект мог быть вызван воздействием раскаленного облака вулканического пепла, мгновенно поглотившего город.

Ученые полагают, что череп и позвоночник защитили ткани мозга от полного разрушения, создав условия для образования стекловидной структуры. Однако не все специалисты согласны с таким объяснением. Некоторые считают, что витрификация мягких тканей в подобных условиях маловероятна и требуют дополнительных исследований.