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Создатель iPhone рассказал о «невыполнимой задаче» от Джобса 0

Техно
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Создатель iPhone рассказал о «невыполнимой задаче» от Джобса
ФОТО: Global Look Press

Экс-дизайнер Apple рассказал о компьютере iMac, спасшем компанию от банкротства.

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв рассказал в подкасте «Би-би-си» о продукте, который спас корпорацию от банкротства. По его мнению, таким продуктом оказался компьютер iMac.

Айв отметил, что в эпоху возвращения Стива Джобса в Apple в конце 90-х корпорация находилась на грани банкротства — ей даже пришлось взять инвестиции в размере 150 миллионов долларов от конкурента Microsoft. Айв заявил, что Джобс видел в продукте, который спасет фирму, персональный компьютер.

По словам экс-главного дизайнера, Джобс сразу дал Айву «невыполнимую задачу» — создать дизайн привлекательного для обычного пользователя компьютера. «С первого дня нашей встречи мы начали работу над тем, что впоследствии стало iMac», — вспомнил Айв. Он отметил, что благодаря успеху iMac удалось сохранить Apple и впоследствии создать смартфон iPhone и планшет iPad.

Джобс дал задачу Айву придумать дизайн устройства буквально за несколько дней — это должен быть дружелюбный компьютер для людей, которые не разбираются в технике. Айв вспомнил, что в 1990-х компьютеры казались серьезным устройством для профессионалов. Поэтому дизайнер придумал полупрозрачный корпус, оформление в ярких цветах и ручку для переноски.

«Компьютер казался живым, не статичным, не застывшим», — описал iMac Айв. Девайс оказался успешным на рынке — за пять месяцев с момента его запуска в 1999 году Apple продала 800 тысяч устройств.

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