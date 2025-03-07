Названы сроки исчезновения крупнейшей озоновой дыры Земли

Nature: озоновая дыра над Антарктидой исчезнет к 2035 году.
Озоновая дыра над Антарктидой может полностью исчезнуть к 2035 году. Ученые из США проанализировали спутниковые данные за последние 15 лет и подтвердили, что восстановление защитного слоя Земли идет ускоренными темпами благодаря сокращению выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ). Исследование опубликовано в журнале Nature.
Озоновый слой защищает планету от опасного ультрафиолета, а его разрушение связано с ростом онкологических и глазных заболеваний. В 1985 году ученые обнаружили, что над Антарктидой в атмосфере образовалась гигантская дыра, связанная с выбросами ХФУ — химических веществ, использовавшихся в аэрозолях, кондиционерах и холодильниках. Через два года страны подписали Монреальский протокол, начав поэтапный отказ от этих соединений.
Американские исследователи разработали математическую модель для проверки, что именно вызвало восстановление озонового слоя. Они сравнили несколько сценариев — без ХФУ, без парниковых газов и с сохранением всех факторов. Анализ показал, что именно отказ от ХФУ с 95 % вероятностью стал ключевым фактором сокращения озоновой дыры. Уже в 2018 году темпы ее восстановления превзошли прогнозы.
Если эта тенденция сохранится, ученые прогнозируют, что через 11 лет озоновая дыра исчезнет, став редким примером успешного решения глобальной экологической проблемы.
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