Поваренная соль станет инструментом для лечения болезней

Обычная поваренная соль может не только придавать вкус пище, но и помочь в очистке воды и точечной доставке лекарств. Ученые из Йельского университета выяснили, что изменение ее концентрации в жидкости заставляет микрочастицы двигаться в нужном направлении. Исследование опубликовано в Physical Review Letters.

Специалисты изучили явление диффузиофореза — эффекта, при котором частицы в растворе перемещаются из-за разницы в концентрации растворенного вещества. Хотя это явление было известно более 50 лет, его практическое применение до сих пор оставалось неясным.

Эксперименты показали, что изменения уровня соли в жидкости могут управлять движением коллоидных частиц, аналогично электрическим и магнитным полям, но без сложного оборудования. Это открывает путь к новым технологиям в очистке воды: частицы с нейтрализующими загрязнители веществами смогут сами двигаться в нужные точки. В медицине эффект можно использовать для доставки лекарств: солевые градиенты помогут направлять препараты прямо к опухолям или инфекционным очагам, даже если их точное местоположение неизвестно.

По мнению авторов работы, простой метод управления частицами с помощью соли способен изменить подход к очистке воды и лечению ряда заболеваний, открывая новые возможности для экологов и врачей.