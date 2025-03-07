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С Apple потребовали миллиард долларов за замедление iPhone 0

Техно
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
С Apple потребовали миллиард долларов за замедление iPhone
ФОТО: Global Look Press

С Apple могут взыскать $1,1 миллиард из-за замедления iPhone в Британии.

С корпорации Apple потребовали через суд больше миллиарда долларов из-за скандала, произошедшего почти 10 лет назад. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Апелляционный суд Великобритании не удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска на сумму 853 миллиона фунтов стерлингов, или около 1,1 миллиарда долларов. Истцы требовали от американского IT-гиганта компенсацию пользователям, которые пострадали от замедления своих смартфонов, связанного с Batterygate.

Batterygate — термин, используемый для описания преднамеренного замедления работы процессора на iPhone с целью предотвращения отключения. В 2016 году оказалось, что Apple специально снижала частоту работы чипов в смартфонах, имеющих изношенный или старый аккумулятор. Позже компания принесла извинения потребителям и даже выплатила компенсации ряду пользователей.

Адвокаты истцов в Великобритании рассказали Appleinsider, что Apple пыталась отклонить иск от британских граждан, но не смогла. Активист по защите прав потребителей Джастин Гутманн, подавший иск в 2022 году, заявил, что компания должна была предупредить 24 миллиона своих пользователей в Великобритании, прежде чем замедлять их гаджеты. Теперь с Apple могут взыскать крупную сумму.

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