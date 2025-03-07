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В Китае начали продажи автомобиля со встроенным дроном 0

Техно
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Кадр: techradar.com

Кадр: techradar.com

Компания BYD начала продажи автомобилей с размещенным на крыше дроном.

Китайская корпорация BYD начала продажи автомобилей с размещенным на крыше квадрокоптером. На это обратило внимание издание TechRadar.

В компании рассказали, что новые автомобили теперь могут быть укомплектованы системой Ling Yuan. В нее входят специальная площадка, установленная на крыше транспортного средства, дрон от DJI и программное обеспечение (ПО). В BYD заметили, что встроенный в автомобиль беспилотник может снимать видео и делать фотографии во время движения.

Согласно материалам компании, дрон может не только взлетать вверх, но и приземляться на площадку во время движения авто — если скорость не превышает 25 километров в час. Также квадрокоптер может преследовать автомобиль владельца и снимать его на видео — в этом случае транспортное средство должно двигаться не быстрее 55 километров в час.

«Предприимчивые владельцы BYD могут запечатлеть свои разнообразные поездки и автомобильные приключения с помощью дрона», — заметили журналисты. Стоимость системы составляет 16 тысяч юаней, или около 200 тысяч рублей. Пока что она доступна только в Китае.

Авторы TechRadar сравнили изобретение BYD с автомобилями из научно-фантастических фильмов — например, «Бегущий по лезвию». По их словам, с помощью дрона можно не только делать красочные фотографии, но и разведывать дорожную обстановку по направлению движения.

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