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GTA VI будет стоить рекордно дорого 0

Техно
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Кадр: игра GTA VI

Кадр: игра GTA VI

Игра GTA VI будет стоить рекордные $10, предупреждают некоторые аналитики.

Аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер предсказал рекордную стоимость игры GTA VI. Его слова цитирует издание TechSpot.

В исследовательской записке Пахтер заявил, что GTA VI будет стоить 100 долларов, или около 9 тысяч рублей. По его словам, есть информация, что издатель игры Take-Two будет продавать тайтл «по ранее невиданной цене».

Майкл Пахтер объяснил, что разработчики Grand Theft Auto VI из Rockstar полагают, что игра все равно будет хорошо продаваться. Аналитик уверен, что покупатели получат бонус в виде определенного количества внутриигровой валюты, которую смогут потратить в онлайн-версии GTA Online.

В материале говорится, что цена в 100 долларов, очевидно, окажется шоком для геймеров. В настоящий момент приемлемым максимумом для ААА-тайтла называют цену в 70 долларов, или около 6,3 тысячи рублей.

Журналисты TechSpot заметили, что Майкл Пахтер нередко ошибался в прогнозах. Так, ранее он предсказывал провальные продажи Nintendo Switch и цену Xbox Series X, которая должна была быть на 100 долларов дешевле PlayStation 5. Однако в январе о том, что справедливая стоимость GTA VI близка к 100 долларам, заявил аналитик Epyllion Мэттью Болл.

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