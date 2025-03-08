Пользователи офисной техники фирмы Brother обвинили производителя принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в умышленном снижении качества работы гаджетов. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Журналисты заметили, что 3 марта популярный блогер Луис Россман, имеющий больше 2 миллионов подписчиков на YouTube, выпустил ролик, в котором обвинил Brother в заговоре против потребителей. По его словам, производитель популярной техники начал блокировать использование неоригинальных картриджей и чернил для печати.

Подозрения Россмана подтвердили многие пользователи Brother. Так, в сети нашли пост на Reddit от 2022 года, в котором посетитель площадки под ником 20Factorial заметил, что его принтер перестал работать с неоригинальным картриджем. Специалист службы поддержки якобы заявил ему, что техника будет работать только с оригинальными расходными материалами.

Обнаружили и более свежие сообщения о том, что Brother борется со сторонними картриджами и чернилами. Так, пользователь Reddit под ником West-Skin4092 заявил, что его принтер принял неоригинальный картридж только после того, как он установил на него чип с оригинального аксессуара.

Журналисты ArsTechnica обратились за комментарием в Brother, где ответили, что распространяемые в сети сообщения являются ложными. «Будьте уверены, что обновления прошивки не блокируют использование сторонних картриджей в наших устройствах», — подчеркнули в компании.