Baltijas balss logotype

Производителя принтеров обвинили в заговоре против пользователей 0

Техно
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Фото: Bbrother

Фото: Bbrother

ArsTechnica: Brother обвинили в блокировке принтеров из-за неоригинальных чернил.

Пользователи офисной техники фирмы Brother обвинили производителя принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в умышленном снижении качества работы гаджетов. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

Журналисты заметили, что 3 марта популярный блогер Луис Россман, имеющий больше 2 миллионов подписчиков на YouTube, выпустил ролик, в котором обвинил Brother в заговоре против потребителей. По его словам, производитель популярной техники начал блокировать использование неоригинальных картриджей и чернил для печати.

Подозрения Россмана подтвердили многие пользователи Brother. Так, в сети нашли пост на Reddit от 2022 года, в котором посетитель площадки под ником 20Factorial заметил, что его принтер перестал работать с неоригинальным картриджем. Специалист службы поддержки якобы заявил ему, что техника будет работать только с оригинальными расходными материалами.

Обнаружили и более свежие сообщения о том, что Brother борется со сторонними картриджами и чернилами. Так, пользователь Reddit под ником West-Skin4092 заявил, что его принтер принял неоригинальный картридж только после того, как он установил на него чип с оригинального аксессуара.

Журналисты ArsTechnica обратились за комментарием в Brother, где ответили, что распространяемые в сети сообщения являются ложными. «Будьте уверены, что обновления прошивки не блокируют использование сторонних картриджей в наших устройствах», — подчеркнули в компании.

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео