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Раскрыта опасность использования общественных зарядных станций 1

Техно
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Раскрыта опасность использования общественных зарядных станций
ФОТО: Freepik

Использование общественных зарядных станций приводит к утечке.

Использование общественных зарядных станций может привести к заражению девайса вредоносным программным обеспечением и утечке информации. Об этом заявила доктор технических наук, доцент Елена Максимова.

Специалист напомнила, что кабель USB, который используется для зарядки, одновременно служит средством передачи данных. По еге словам, хакеры используют это обстоятельство, внедряя специальные микроконтроллеры в общественные зарядные станции — это, в свою очередь, позволяет им скомпрометировать ваше устройство.

Доцент подчеркнула, что даже если гаджет заблокирован, есть уязвимости, позволяющие преступникам взять управление над смартфоном. В таком случае она рекомендовала покупать кабели Type-C, поддерживающие исключительно зарядку.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    Бред собачий. Если это не древнейнейший андройд и не рутированый девайс, то через такой метод заражение невозможно в принципе.

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