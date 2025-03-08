Раскрыта опасность использования общественных зарядных станций

Использование общественных зарядных станций может привести к заражению девайса вредоносным программным обеспечением и утечке информации. Об этом заявила доктор технических наук, доцент Елена Максимова.

Специалист напомнила, что кабель USB, который используется для зарядки, одновременно служит средством передачи данных. По еге словам, хакеры используют это обстоятельство, внедряя специальные микроконтроллеры в общественные зарядные станции — это, в свою очередь, позволяет им скомпрометировать ваше устройство.

Доцент подчеркнула, что даже если гаджет заблокирован, есть уязвимости, позволяющие преступникам взять управление над смартфоном. В таком случае она рекомендовала покупать кабели Type-C, поддерживающие исключительно зарядку.