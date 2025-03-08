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Раскрыта стоимость первого складного iPhone 0

Техно
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Раскрыта стоимость первого складного iPhone
ФОТО: Global Look Press

Мин-Чи Ко: первый складной iPhone выйдет в 2025 году, цена — $2500.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл характеристики и стоимость первого складного смартфона Apple. Об этом специалист рассказал в своем блоге.

По информации аналитика, корпорация Apple утвердит спецификации смартфона во втором квартале 2025 года. Официальный анонс девайса запланирован в третьем квартале — вероятно, вместе с презентацией iPhone 17. Массовое производство начнется не раньше конца 2026 года. Уже во второй половине 2027-го IT-гигант начнет производство складного iPhone второго поколения.

Мин-Чи Ко полагает, что складное устройство Apple будет значительно дороже флагманских смартфонов бренда. Согласно раскрытым данным, аппарат оценят в 2000-2500 долларов, или около 180-230 тысяч рублей. Ко заметил, что если качество устройства будет соответствовать ожиданиям, то складной смартфон окажется очень популярным на рынке.

Также Ко рассказал, что складной девайс получит конструкцию книги. Внутренний дисплей будет иметь размер 7,8 дюйма, внешний — 5,5 дюйма. Толщина корпуса в сложенном и разложенном состоянии составит 9,5 и 4,8 миллиметра соответственно. Девайс не получит биометрический сенсор Face ID — сбоку гаджет будет оснащен кнопкой включения со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

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