В США предупредили о гниении DVD-дисков

Американская студия Warner Bros предупредила пользователей, что некоторые выпущенные компанией DVD-диски могут со временем сгнить. На это обратило внимание издание The Verge.

В студии рассказали, что с проблемой «гниения» — разрушения слоя или появления полупрозрачной пленки на диске — могут столкнуться потребители, которые приобрели DVD, выпущенные в период с 2006 по 2008 год. В компании предложили пользователям проверить свои диски и обратиться в фирму — Warner Bros. пообещала предоставить пострадавшим бесплатную замену.

По словам журналистов, при правильном обращении диски DVD могут работать до 100 лет. Однако на преждевременное «гниение» продукции Warner Bros. жаловались и ранее. Испорченный диск либо начинает воспроизводить видео с задержкой или артефактами, либо вовсе перестает запускаться.

Авторы медиа также сослались на блогера под ником Crusader, собравшего список DVD-дисков Warner Bros., пользователи которых пожаловались на «гниение». В их число вошли Stanley Kubrick Director's Series 2001: A Space Odyssey, все фильмы о «Супермене», сериал Batman: The Animated Series и другие тайтлы.

Журналисты The Verge заметили, что многие американцы до сих пор хранят DVD-диски. В том числе они опасаются что опубликованные в онлайн-кинотеатрах фильмы и сериалы со временем могут быть изъяты из публичного доступа, тогда как кино на дисках можно хранить практически вечно.