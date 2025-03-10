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В США предупредили о гниении DVD-дисков 0

Техно
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
В США предупредили о гниении DVD-дисков
ФОТО: Unsplash

Студия Warner Bros предупредила пользователей о «гниении» DVD-дисков.

Американская студия Warner Bros предупредила пользователей, что некоторые выпущенные компанией DVD-диски могут со временем сгнить. На это обратило внимание издание The Verge.

В студии рассказали, что с проблемой «гниения» — разрушения слоя или появления полупрозрачной пленки на диске — могут столкнуться потребители, которые приобрели DVD, выпущенные в период с 2006 по 2008 год. В компании предложили пользователям проверить свои диски и обратиться в фирму — Warner Bros. пообещала предоставить пострадавшим бесплатную замену.

По словам журналистов, при правильном обращении диски DVD могут работать до 100 лет. Однако на преждевременное «гниение» продукции Warner Bros. жаловались и ранее. Испорченный диск либо начинает воспроизводить видео с задержкой или артефактами, либо вовсе перестает запускаться.

Авторы медиа также сослались на блогера под ником Crusader, собравшего список DVD-дисков Warner Bros., пользователи которых пожаловались на «гниение». В их число вошли Stanley Kubrick Director's Series 2001: A Space Odyssey, все фильмы о «Супермене», сериал Batman: The Animated Series и другие тайтлы.

Журналисты The Verge заметили, что многие американцы до сих пор хранят DVD-диски. В том числе они опасаются что опубликованные в онлайн-кинотеатрах фильмы и сериалы со временем могут быть изъяты из публичного доступа, тогда как кино на дисках можно хранить практически вечно.

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