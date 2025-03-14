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Apple откажется от популярного названия смартфонов 0

Техно
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Apple откажется от популярного названия смартфонов
ФОТО: Global Look Press

Корпорация Apple перестанет называть свои самые дорогие смартфоны iPhone Pro Max. Об этом в блоге заявил известный южнокорейский инсайдер yeux1122.

По информации специалиста, в новом поколении Apple выпустит четыре смартфона — стартовый iPhone 17, тонкий iPhone 17 Air, продвинутый iPhone 17 Pro и топовый iPhone 17 Ultra. Таким образом, компания откажется от наименования Pro Max. Американский IT-гигант использовал Pro Max для обозначения премиальных телефонов с 2019 года, когда выпустил флагман iPhone 11 Pro Max.

Также инсайдер рассказал, что 17 Ultra получит три ключевых нововведения. По его информации, смартфон будет иметь уменьшенный экранный вырез Dynamic Island, увеличенную батарею и испарительную камеру для охлаждения компонентов устройства при высоких нагрузках.

В августе 2023 года yeux1122 ошибочно заявлял, что iPhone 15 Pro получит рекордные 2 терабайта встроенной памяти. Однако в том же году он точно предсказал, что смартфоны Apple будут поддерживать беспроводную зарядку 15 ватт с любыми аксессуарами, а не только с фирменными зарядками.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что корпорация Apple задумала редизайн операционных систем для своих гаджетов. Обновленные iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 представят уже в июне на конференции WWDC.

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