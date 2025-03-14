В Австралии впервые в истории пациент провел 105 дней с полностью искусственным титановым сердцем. Оно поддерживало его жизнь, пока не нашелся донорский орган, сообщает ScienceAlert.

Искусственное сердце BiVACOR размером с кулак перекачивало кровь с помощью магнитного ротора. В отличие от других устройств, оно не имеет клапанов и двигающихся частей, что делает его практически неуязвимым для износа. 6 марта, когда появился донорский орган, искусственное сердце было успешно заменено на настоящее. До операции пациент мог пройти не более 15 метров без одышки, а теперь снова ведет активный образ жизни.

Врачи называют разработку революционной и считают, что в ближайшие 10 лет искусственное сердце может стать спасением для тех, кто не может дождаться донора.

Разработка BiVACOR велась 25 лет. В прошлом году устройство впервые протестировали на человеке в США, а теперь успешный случай был зафиксирован и в Австралии. Всего проведено шесть операций по имплантации устройства, и ученые уверены, что это только начало.

Отличие титановго сердца от других искусственных аналогов — его прочность и долговечность. В лаборатории оно работает уже четыре года без признаков износа, а его компактный размер позволяет имплантировать устройство даже женщинам и детям старше 12 лет.

Пока BiVACOR проходит клинические испытания и недоступно для массового использования, но если успешные операции продолжатся, технология сможет спасти тысячи жизней по всему миру.