Baltijas balss logotype

Человек прожил 105 дней с сердцем из титана 0

Техно
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Кадр: sciencealert.com

Кадр: sciencealert.com

ScienceAlert: Искусственное титановое сердце успешно заменило настоящее.

В Австралии впервые в истории пациент провел 105 дней с полностью искусственным титановым сердцем. Оно поддерживало его жизнь, пока не нашелся донорский орган, сообщает ScienceAlert.

Искусственное сердце BiVACOR размером с кулак перекачивало кровь с помощью магнитного ротора. В отличие от других устройств, оно не имеет клапанов и двигающихся частей, что делает его практически неуязвимым для износа. 6 марта, когда появился донорский орган, искусственное сердце было успешно заменено на настоящее. До операции пациент мог пройти не более 15 метров без одышки, а теперь снова ведет активный образ жизни.

Врачи называют разработку революционной и считают, что в ближайшие 10 лет искусственное сердце может стать спасением для тех, кто не может дождаться донора.

Разработка BiVACOR велась 25 лет. В прошлом году устройство впервые протестировали на человеке в США, а теперь успешный случай был зафиксирован и в Австралии. Всего проведено шесть операций по имплантации устройства, и ученые уверены, что это только начало.

Отличие титановго сердца от других искусственных аналогов — его прочность и долговечность. В лаборатории оно работает уже четыре года без признаков износа, а его компактный размер позволяет имплантировать устройство даже женщинам и детям старше 12 лет.

Пока BiVACOR проходит клинические испытания и недоступно для массового использования, но если успешные операции продолжатся, технология сможет спасти тысячи жизней по всему миру.

6
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/SpaceX
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти» 1
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео