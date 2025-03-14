Раскрыт новый дешевый автомобиль Tesla

Американская корпорация Tesla в будущем выпустит несколько недорогих электромобилей. Об этом сообщает китайское издание 36Kr.

Источники медиа рассказали, что в компании запланировали представить сразу несколько доступных электрических автомобилей. Первым из них окажется электрокар, который будет, «по сути, урезанной версией Model Y». Кроссовер Model Y продается с 2020 года, в США его стоимость составляет 31,5 тысячи долларов, или около 2,7 миллиона рублей.

Упрощенный аналог модели будут собирать на китайской фабрике Gigafactory Shanghai. При этом он получит те же мотор, шасси и аккумулятор, что и обычная версия автомобиля. Журналисты сравнили его с Model 3: в августе 2024 года Tesla упростила модель, убрав часть оснащения, и запустила его в продажу в Мексике по сниженной цене.

Источники 36Kr не смогли назвать точных сроков запуска нового доступного автомобиля в продажу и ориентировочной стоимости. По прогнозу журналистов, машину могут показать, когда спрос на обычную версию Model Y начнет снижаться.

В ноябре 2024 года глава Tesla Илон Маск заявил на встрече с инвесторами, что его компания не будет выпускать дешевые автомобили. Вместо создания электрокара за 25 тысяч долларов Маск предложил сконцентрировать усилия на выпуске беспилотного такси.