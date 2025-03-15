В России производится около миллиона автомобилей в год, но большая часть из них создана на иностранной технологической базе. О том, что мешает развитию собственного серийного автопроизводства и почему многие проекты в этой сфере умирают, толком не успев родиться, рассказывает промышленный дизайнер, основатель дизайн-компании KUZIN Machinery Максим Кузин В 2024 году объем производства российских легковых автомобилей увеличился на 39,2% и достиг 756 000 единиц. В стране также было выпущено 194 000 грузовиков — на 8,2% больше, чем в 2023 году. Несмотря на рост, эти цифры не выдерживают сравнения с рынками Китая или Германии, где счет идет на миллионы.

В России действуют семь производств, выпускающих автомобили под собственными брендами. Большая часть марок — наследие советской эпохи. Почти все попытки создать российский серийный автомобиль за последние 20 лет не увенчались успехом. Некогда многообещающие проекты с поддержкой от государства и частных инвесторов оставляли от себя только громкие заявления и эффектные презентации. А некоторые — и уголовные дела.

Череда неудач

В 2007 году актер Николай Фоменко основал собственную компанию Marussia Motors и анонсировал производство спорткаров и внедорожников. Вскоре появились первые прототипы. Проект поддержали инвесторы. Однако за шесть лет существования он не заработал ни копейки. Уже в 2014 году последние сотрудники компании были уволены, а оборудование вывезли с завода. От Marussia Motors остались лишь тестовые образцы. Компания не смогла реализовать планы из-за отсутствия четкой стратегии, неопытности руководства и недостаточной поддержки государства. Ситуацию усугубили экономические проблемы и санкции.

Еще одним проектом, не пережившим 2014 год, стал нашумевший «Ё-мобиль», созданный бизнесменом Михаилом Прохоровым. Старт был бодрым: количество предзаказов еще до открытия завода превысило планируемый годовой объем производства. Но спустя четыре года после первых анонсов проект закрыли, а технологии передали государственному институту НАМИ за символическую плату в €1.

В 2016 году в Тольятти появилась компания Zetta. Ее основатели заявили, что ведут разработку первого российского электромобиля. Летом 2020 года они представили первый прототип, а уже в декабре заявили, что производство откладывается на неопределенный срок. В мае 2024 года стало известно, что компания подозревается в мошенничестве. Против нее возбудили уголовное дело по факту хищения более 284 миллионов рублей (около 2,8 миллионов евро) государственных субсидий, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В 2019 году был анонсирован еще один проект электрокара — «Монарх». В том же году должна была состояться первая презентация, но прототип, отправленный из Новосибирска, не появился в Москве. В 2020 году компания заявила о завершении разработки премиального электромобиля стоимостью от 4,4 миллиона рублей (около 44 тысяч евро). Автомобиль должен был выйти ограниченным тиражом в 30 экземпляров, треть из которых планировали сделать «именными» для VIP-покупателей. С тех пор о компании ничего не слышно.

Успех для избранных

В череде неудач, которая может показаться бесконечной, все же появлялись и перспективные проекты российского автомобиля. Один из них — Aurus, представленный на Московском автосалоне в 2018 году. Название марки сочетает латинское Aurum (золото) и Russia. Машины, созданные в рамках правительственного проекта «Кортеж», должны были стать символом технологического прорыва и конкурировать с Rolls-Royce и Bentley.

Несмотря на очевидно нерыночный характер, у проекта была важная промышленная цель: наработать базовую инфраструктуру и компетенции по проектированию современных автомобильных платформ.

К работе подключились НАМИ в качестве головного разработчика, СПбПУ для работы над инженерными решениями, завод в Елабуге, а также ряд российских производителей, включая компанию Intec, выпускающую робототехнику и системы автоматизации. В модельный ряд линейки машин вошли седан и лимузин Senat, внедорожник Komendant, минивэн Arsenal и прототип электрического мотоцикла Merlon. Автомобили оснащены гибридными двигателями, разработанными совместно со специалистами Porsche, полным приводом и современными системами безопасности. Серийное производство запустили в 2021 году на заводе в Татарстане. В Москве выпускают спецверсии, включая лимузины и бронированные модели.

Сейчас проект по-прежнему финансируется государством и частными инвесторами, на разработку платформы выделено 12–15 миллиардов рублей (120-150 миллионов евро). За скобкой остаются средства, направленные на создание производственной базы, сети поставщиков и научных центров. Такой уровень инвестиций соответствует мировым стандартам, поэтому проект выглядит жизнеспособной попыткой создать не просто бизнес по привлечению финансирования, а полноценный конкурентоспособный автомобиль. Однако его будущее зависит от экономической ситуации и успехов в локализации технологий. К тому же речь в любом случае идет о линейке автомобилей представительского класса, продажи которых на порядок меньше автомобилей массового сегмента.