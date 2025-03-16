Самосознание – это когда ты понимаешь, что ты – это ты, и что ты отличаешься от других. У людей самосознание существует, если можно так сказать, по определению; ну а если есть сомнения, то всегда можно попросить человека рассказать о том, кто он, о чём думает и что чувствует. А что животные? У них ведь не спросишь, осознают ли они себя.

Исследователи, которых это интересует, используют тест с зеркалом. Животное смотрит в зеркало, а исследователи смотрят на животное. Кто-то начинает нападать на отражение, как на чужака-конкурента – очевидно, тут о самосознании говорить не приходится. Но ведь не все животные так реагируют на чужаков. Если реакция на отражение достаточно спокойная, или доброжелательно-заинтересованная, это может означать как то, что индивидуум узнал сам себя, так и то, что он спокойно относится к другим представителям своего вида. В таком случае того, кто смотрит в зеркало, чем-то метят, причём метят так, чтобы без зеркала метки видно не было. Например, ставят краской пятно на лбу. Если, скажем, обезьяна, посмотрев в зеркало и увидев пятно, начинает трогать свой лоб, то считается, что тут срабатывает самосознание: обезьяна поняла, что в зеркале – она, и что у неё на лбу что-то странное.

Однако, как говорят сотрудники Лондонского университетского колледжа, экспериментам с зеркалом не стоит так уж безоговорочно доверять. Подобные исследования в большинстве случаев проводят на небольшом числе животных, которые к тому же живут в неволе, и не всегда понятно, с чем сравнивать их реакцию на собственное отражение. В статье в Proceedings of the Royal Society B описаны наблюдения за дикими медвежьими павианами в одном из природных парков Намибии. На территории павианов устанавливали зеркала, чтобы те привыкли к новым предметам. Затем на павианов устремляли зелёный или красный лазерный луч, причём сначала цветное пятно появлялось там, где обезьяны могли увидеть его без зеркала – на лапе, например. Павианов цветная метка необычайно интересовала, они её подолгу изучали, трогали и чесали себя там, где она была. При этом павианы помоложе активнее реагировали на цветную метку, чем павианы постарше, самцов она интересовала сильнее, чем самок, и зелёный лазер привлекал обезьян больше, чем красный.

Но потом лазер перемещался на ухо ли на щёку. И хотя павианы могли видеть в зеркале, что у них на ухе или щеке что-то светится зелёным или красным, их это никак не интересовало. Обезьян в эксперименте поучаствовало порядочно, целых 120, эпизодов с лазером набралось 361. И если следовать обычной в таких случаях логике, то получалось, что павианы себя в зеркале не узнают.

Из этого, впрочем, не обязательно следует, что самосознания у них нет. Может быть, что просто именно такой способ тут не подходит. Зеркальный тест на самосознание довольно популярен, но, возможно, он требует более тщательной подготовки, а его результаты – более тщательной интерпретации. Тут заодно можно вспомнить похожие эксперименты с волками, у которых «зеркало» было запаховым, с рыбами губанчиками, которые узнавали себя на фото, и с азиатскими слонами. Со слонами, кстати, эксперимент был уже совсем без зеркала: от них требовалось понять, что они мешают сами себе выполнить определённую работу.