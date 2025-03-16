Агентство по кибербезопасности (CISA) США призвало пользователей Windows 10 срочно обновить свои компьютеры. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении агентства говорится, что персональные компьютеры (ПК) сотен миллионов пользователей Windows 10 могут оказаться взломанными из-за найденных уязвимостей. По оценке журналистов издания Tom's Guide, несколько активно эксплуатируемых уязвимостей в операционной системе (ОС) могут затронуть 240 миллионов человек.

Представители CISA обратили внимание на шесть опасных уязвимостей. В их число вошли CVE-2025-24993, CVE-2025-24991, CVE-2025-24984, CVE-2025-26633, CVE-2025-24985 и CVE-2025-24983. CVE-2025-24984 позволяет злоумышленнику записывать конфиденциальную информацию в журнал и затем копировать на свое устройство, а CVE-2025-24993 связана с ошибкой переполнения памяти буфера обмена. Технические специалисты агентства подчеркнули, что устраняющие проблемы патчи уже вышли, и пользователи должны обновить свои гаджеты до 1 апреля 2025 года.

Журналисты Tom's Guide отметили, что обновления от Microsoft нужно устанавливать в обязательном порядке и как можно быстрее. Также они напомнили, что с 14 октября 2025 года корпорация перестанет выпускать бесплатные апдейты для Windows 10.