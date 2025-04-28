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Из автомобилей уберут руль в 2026 году 1 822

Техно
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV
Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz и Toyota откажутся от обычного механического руля в автомобилях.

Несколько крупных автопроизводителей запустили процесс постепенного отказа от классического рулевого колеса в автомобилях. Об этом сообщает издание TechRadar.

Авторы медиа заметили, что такие планы озвучили в Mercedes-Benz и Toyota, а Tesla уже частично заменила обычный руль на электронный. Так, в Mercedes-Benz сообщили, что в 2026 году выйдет электрический седан EQS, который получит рулевой штурвал с поддержкой технологии Steer-by-Wire.

В немецкой корпорации объяснили, что Steer-by-Wire подразумевает отказ от классического рулевого колеса, механическим образом связанным с колесами. Вместо этого система будет фиксировать повороты штурвала и передавать сигналы колесам по проводам.

В Mercedes-Benz заметили, что Steer-by-Wire обеспечивает более точное и простое управление автомобилем. Также водитель не будет ощущать вибрации и удары, возникающие от контакта колес с поверхностью. По словам инженеров, новые органы управления обходятся без рулевой колонки, поэтому садиться в машину и выходить из нее будет комфортнее.

О выпуске автомобилей с электронным рулевым управлением ранее заявили в Toyota — под дочерним брендом Lexus компания планирует представить автомобиль RZ. Подобную систему уже применили в электрических пикапах Tesla Cybertruck.

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(1)
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    28-го апреля

    И тормоза тоже...

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