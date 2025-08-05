Baltijas balss logotype

Звездная команда отправилась в полет в черных сапогах.

Россияне успешно сотрудничают с НАСА, несмотря на политику.

«Находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг», — сказал космонавт Олег Платонов, находящийся на борту американского Crew Dragon. В состав экипажа также входят американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Платонов также поблагодарил российское и американское космические агентства, а также свою школу и авиационное училище. «Обещаю выполнить все поставленные передо мной задачи "на отлично", ура!», — заключил космонавт.

В рамках миссии Crew-11 космонавты будут моделировать посадку на Луну и проведут несколько экспериментов по защите зрения, генерации «большего» количества стволовых клеток и созданию питательных веществ «по запросу».

Сейчас на МКС находятся участники 73-й длительной экспедиции, в том числе Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким и японский астронавт Такуя Ониси. Песков, Макклейн, Айерс и Ониси прибыли на станцию в марте 2025 года в рамках миссии Crew-10 и покинут её 6 августа 2025-го.

Платонов летел на МКС по программе перекрёстных полётов астронавтов США и космонавтов «Роскосмоса» на кораблях «Союз МС». Они проводились с 1998 по 2020 год, а затем возобновились с началом эксплуатации Crew Dragon в 2022 году.

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    5-го августа

    А сапоги у них кирзовые, неужели у солдатиков скомуниздили.

    0
    1

